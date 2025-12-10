В России социально значимые продукты в ноябре подешевели на 7%

Сильнее всего цены упали на рис, сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минимальные цены на социально значимые продукты в российских торговых сетях упали на 7% в ноябре относительно аналогичного периода в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях в ноябре 2025 года снизились на 7% по сравнению с ноябрем прошлого года", - сказано в сообщении. Так, сильнее всего за год снизились цены на рис (-38%) и овощи борщевого набора (-24%). Минимальные цены на белокочанную капусту уменьшились на 30%, самый доступный картофель - на 28%, лук - на 21%, свеклу - на 21%, морковь - на 15%. Помимо овощей, наиболее заметное годовое снижение цен в ноябре отмечено на сливочное масло (-17%), соль (-19%), сахар-песок (-14%), куриные яйца (-14%) и говядину (-13,5%). Также подешевели пшеничная мука (-12%), баранина (-6,8%), вермишель (-8%) и пшено (-1,4%).

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в ноябре составила 3%, снизившись на 1 процентный пункт (п.п.) к октябрю и на 2,4 п.п. за год.

По сравнению с октябрем в ноябре социально значимая корзина подешевела на 1% - за месяц снизились цены на 13 из 25 категорий продуктов. Заметнее всего упали в цене морковь (-13%), молоко (-6%), рис (-4%), пшено (-4%), пшеничная мука (-3%), сливочное масло (-2%), сахар-песок (-2%), баранина (-2%), черный чай (-1%) и вермишель (-1%). В пределах 1% за месяц подешевели подсолнечное масло, гречневая крупа и мороженая рыба.

По данным аналитиков, в ноябре по сравнению с октябрем отмечен рост цен в пределах 1% на говядину, свеклу, свинину, соль, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Помимо этого, продолжилось сезонное подорожание овощей и фруктов. Так, цена картофеля выросла на 7%, лука - на 4%, капусты - на 3%. При этом темпы сезонного ежемесячного роста цен в ноябре оказались гораздо ниже, чем год назад: в ноябре 2024 года картофель подорожал за месяц на 19%, лук - на 16%, капуста - на 12%.

По ценам ниже закупочных - с отрицательной наценкой - в ноябре продавались товары "первой цены" в 5 из 25 социальных категорий: морковь (-10%), капуста (-9%), рис (-2%), куриные яйца (-1%) и тушка цыпленка-бройлера (-1%), сказано в сообщении.