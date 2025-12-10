ТПП: регулярный бизнес-диалог РФ и США призван укреплять взаимное доверие

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, что российские и американские компании продолжают искать решения, которые позволят реализовывать проекты в разных сферах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Регулярный диалог между деловыми кругами России и США должен способствовать формированию взаимного доверия в условиях политической и экономической нестабильности, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин по итогам заседания Американо-российского диалога, прошедшего в Дубае.

"Российские и американские компании продолжают искать решения, которые позволят реализовывать проекты в инвестиционной, промышленной, технологической и инфраструктурной сферах. Регулярный, прагматичный диалог бизнес-сообществ в рамках Американо-российского диалога призван формировать взаимное доверие на уровне деловых кругов, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества в период политической и экономической турбулентности", - сказал Катырин.

Ключевой темой заседания стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества, восстановления деловых контактов и укрепления доверия. Также участники обсудили перспективы развития двустороннего делового сотрудничества в широком спектре отраслей.

"Сегодня Россия и США продолжают выстраивать профессиональные контакты между деловыми сообществами, ориентируясь на конкретные экономические результаты и прагматичный интерес. В условиях глобальных вызовов такой диалог приобретает особую значимость, позволяя бизнесу сохранять возможности для развития и внедрения перспективных решений", - подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

В свою очередь глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи подчеркнул важность поддержания рабочих каналов взаимодействия. "Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать профессиональный диалог с российскими коллегами и искать пути практического сотрудничества, где это возможно. Это помогает укреплять взаимопонимание и формировать условия для стабильной работы компаний", - сказал он.

О перспективах диалога

По итогам заседания Американо-Российского диалога участники приняли совместное заявление. "Участники подчеркнули необходимость поддержания заинтересованной, свободной от политических наслоений дискуссии между деловыми кругами России и США и договорились проводить заседания Американо-Российского диалога на ежегодной основе", - говорится в сообщении "Росконгресса", выступившего организатором диалога.

Участники выразили надежду, что диалог поможет создать более благоприятные условия для работы российского и американского бизнеса, снизить риски и укрепить взаимное доверие.

Также стороны подтвердили важность сохранения устойчивых каналов торгово-экономического взаимодействия и решили проводить будущие заседания диалога на площадках крупных международных мероприятий.

"Поддержание прямых деловых контактов остается ключевым инструментом стабилизации и практического взаимодействия. <...> Регулярное общение представителей бизнес-сообществ в рамках Американо-российского диалога будет способствовать сохранению конструктивной повестки и формированию устойчивых механизмов сотрудничества в динамичной внешней среде", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.