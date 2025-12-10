Размер госдолга Ульяновской области снизится на 2,6 млрд рублей

Высвобождаемые средства направлены на поддержку участников спецоперации, инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и докапитализацию фонда развития промышленности

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Объем государственного долга Ульяновской области на 1 января 2026 года составит 45,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей ниже, чем на 1 декабря 2025 года, когда его уровень составлял 48,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"По состоянию на 1 января 2026 года объем государственного долга Ульяновской области сложится на уровне 45,6 млрд рублей, что соответствует долговой нагрузке в 51%. <…> В 2025 году Ульяновская область использовала возможность списания задолженности по федеральным бюджетным кредитам, региону уже списано 7,5 млрд рублей, и государственный долг на 1 декабря 2025 года составил 48,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, высвобождаемые средства направлены на поддержку участников спецоперации, инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и докапитализацию фонда развития промышленности.

По данным заместителя председателя правительства - министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, Минфин региона проводит ряд мероприятий по сокращению расходов на обслуживание государственного долга. В их числе привлечение бюджетных кредитов под низкую процентную ставку от 0,1% до 3% годовых, использование возобновляемых кредитных линий, сокращение процентных ставок по действующим заимствованиям.

"По итогам 2025 года расчетная экономия от мероприятий по сокращению расходов на обслуживание государственного долга составит 593 млн рублей", - приводятся слова Брюхановой в сообщении.