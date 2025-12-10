На электроснабжение Каспийского кластера направят около 300 млн рублей

Планируют построить две линии электропередачи к 2036 году

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 млн рублей направят на первый этап работ по электроснабжению Каспийского прибрежного кластера в 2026 году. В следующем году на объекте начнут проводить проектно-изыскательские работы, сообщил заместитель директора Департамента перспективного развития и технологического присоединения "Россети Северный Кавказ" Сергей Брем в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Планируется подключить к электросетям Каспийский прибрежный кластер. В 2025 году мы заключили с "Кавказ.РФ" договор технологического присоединения. Обеспечение электроэнергией будет происходить в несколько этапов, так как это достаточно длительный проект, рассчитанный до 2036 года. На первом этапе в 2026 году у нас запланировано проведение проектно-изыскательских работ общей стоимостью порядка 300 млн рублей, сейчас определяется подрядная организация, которая будет выполнять этот объем работ", - сообщил Брем.

По его словам, в 2027 году планируется строительство новой подстанции и двух воздушных линий электропередачи. "До конца 2027 года в планах построить подстанцию 110 кВ мощностью 40 МВА и две воздушные линии электропередачи 110 кВ общей протяженностью 25 км", - добавил спикер.

Он также отметил, что к 2036 году планируют построить две линии электропередачи: "Махачкала-Кластер" протяженностью 85 км и "Дербент - Кластер" протяженностью 18 км.