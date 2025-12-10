Казахстан нарастит поставки нефти в Китай, РФ и через Каспийское море

Решение перенаправить нефть из системы КТК было принято на фоне атаки на нефтепровод

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Казахстан перенаправит нефть из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который ранее подвергся атаке, в направлении Самары, Китая и через Каспийское море. Об этом сообщила компания "Казтрансойл" - национальный оператор нефтепроводов Казахстана.

"Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай", - говорится в сообщении.