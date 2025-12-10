Суд ЕС отклонил иск Пумпянского к Совету ЕС о компенсации в размере €7,5 млн

Истец требовал компенсаций материального и морального ущерба от Совета ЕС за то, что Совет с 2023 года не выполнил три решения суда Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд ЕС отклонил иск бизнесмена Александра Пумпянского к Совету ЕС о компенсации в размере €7,5 млн за невыполнение предыдущих решений суда об отмене европейских санкций против него. Об этом говорится в постановлении суда.

"Иск отклонен. Господин Александр Пумпянский должен оплатить свои собственные судебные издержки и издержки Совета ЕС", - говорится в постановлении суда. Присоединившаяся к иску на стороне Совета ЕС Еврокомиссия "должна оплатить свои судебные издержки самостоятельно".

Истец требовал компенсаций материального и морального ущерба от Совета ЕС за то, что Совет с 2023 года не выполнил три решения суда Евросоюза об исключении Пумпянского из черного списка ЕС.

Совет ЕС аргументировал, что взамен он после каждого судебного решения менял формулировки, по которым продлевал санкции в отношении российского бизнесмена, таким образом решения суда ЕС формально не нарушались, поскольку санкции продлевались по другим обоснованиям.