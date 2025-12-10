Посол РФ: Россия и Малайзия изучают возможности сотрудничества в атомной энергетике

Москва готова заключить с Куала-Лумпуром необходимые соглашения для содействия сотрудничеству в атомной отрасли по нескольким направлениям, включая выработку электроэнергии, передачу технологий и развитие нормативно-правовой базы, сообщил Наиль Латыпов

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Россия и Малайзия изучают возможности сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии. Об этом заявил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

"Согласно моим контактам с представителями различных малайзийских ведомств, программа [Малайзии в области атомной энергетики] все еще находится на стадии обсуждения, однако мы надеемся, что все необходимые решения будут приняты в ближайшее время. Это станет хорошей основой для сотрудничества в области мирного использования атомной энергии", - приводит его слова агентство Bernama.

Как указал дипломат, Москва готова заключить с Куала-Лумпуром все необходимые меморандумы и соглашения для содействия сотрудничеству в атомной отрасли по целому ряду направлений, включая выработку электроэнергии, передачу технологий и развитие нормативно-правовой базы.

27 июня заместитель премьер-министра, министр энергетического перехода и по вопросам водопользования Малайзии Фадилла Юсоф и глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в Москве перспективы сотрудничества в атомной отрасли и наметили конкретные шаги по развитию взаимодействия. Как отмечалось, малайзийская делегация в ходе визита в РФ посетила Ленинградскую АЭС, чтобы ознакомиться с технологиями Росатома. Ранее сообщалось, что Малайзия интересуется также российскими плавучими атомными электростанциями.