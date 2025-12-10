На Ставрополье увеличилось производство вина более чем в два раза в 2025 году

Регион занимает четвертое место в России по площади виноградных насаждений

© kaikups/ Shutterstock/ FOTODOM

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Производство вина в Ставропольском крае в 2025 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"С начала года в Ставропольском крае произвели 4,9 тыс. декалитров вина. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитию отрасли способствует господдержка в рамках регионального проекта "Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, Ставрополье располагает крупным производственным виноградо-винодельческим комплексом. "Край входит в пятерку лучших субъектов России по продвижению российских вин в торговле и сегменте Horeca, 28 вин ставропольских производителей украсили винную карту России. Созданы гастроэнотуристические маршруты с экскурсиями на винодельческие предприятия", - цитирует управление главу Минэкономразвития края Антона Доронина.

Регион занимает четвертое место в России по площади виноградных насаждений. На Ставрополье насчитывается более 5 тыс. га виноградников.

"В 2025 году направили свыше 175 млн рублей господдержки на развитие виноградарства - на закладку новых площадей, обновление лозы и приобретение техники. Ставрополье с каждым годом укрепляет позиции, как один из ведущих регионов страны в виноградарстве и виноделии", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

По данным правительства региона, господдержка отрасли на Ставрополье продолжится.