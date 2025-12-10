Росатом получил разрешение на строительство Симоновской ВЭС на Ставрополье

В регионе действует семь ветроэлектростанций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росатом получил разрешение на строительство в Ставропольском крае Симоновской ВЭС, сообщает пресс-служба ветроэнергетического дивизиона Росатома.

"АО "ВетроОГК-3" (входит в контур управления АО "Росатом возобновляемая энергия", управляющей компании ветроэнергетического дивизиона) получило разрешение администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края на строительство на территории округа Симоновской ветроэлектростанции (ВЭС)", - говорится в сообщении. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство ВЭС. Ветростанция будет состоять из 20 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая, таким образом общая установленная мощность составит 50 МВт. Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса РФ, отмечается в сообщении.

В Ставропольском крае уже введены в эксплуатацию семь ветроэлектростанций: Кочубеевская ВЭС (установленная мощность - 210 МВт), Кармалиновская ВЭС (60 МВт), Бондаревская ВЭС (120 МВт), Медвеженская ВЭС (60 МВт), Берестовская ВЭС (60 МВт), Кузьминская ВЭС (160 МВт) и Труновская ВЭС (95 МВт).

Ветроэнергетический дивизион Росатома выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. Уровень локализации оборудования ветропарков Росатома составляет 85%. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено порядка 1,2 ГВт ветроэнергетических мощностей, это десять ветроэнергетических станций. Всего до 2028 года Росатом планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью свыше 2 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ.