В ГД внесли пакет законопроектов для улучшения антикоррупционной деятельности

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал целью инициатив - сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается усовершенствовать законодательство в части борьбы с коррупцией. Об этом написал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

"Вместе с коллегами внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Главная цель - сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля", - сообщил депутат.

По его словам, наивысшие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и иного имущества, в связи с этим депутатами предлагается сосредоточить фокус антикоррупционного контроля, в том числе на таких операциях.