Reuters: Alibaba и ByteDance изучают возможность закупки ИИ-чипов у Nvidia

По данным агентства, компании рассчитывают оформить крупные заказы на H200, если КНР даст им на это официальное разрешение

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Китайские компании Alibaba и ByteDance рассматривают возможность закупить у американской корпорации Nvidia чипы H200, которые используются для создания продуктов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Компании выразили интерес к закупке чипов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить экспорт данной продукции в Китай. Собеседники Reuters рассказали, что китайские компании рассчитывают оформить крупные заказы на H200, если Пекин даст им на это официальное разрешение. Отмечается, что корпорации запросили у Nvidia информацию о возможных сроках поставок.

До официального вступления в силу решения Трампа по H200 самыми мощными чипами, которые Nvidia может поставлять в КНР, остаются H20. Они в шесть раз уступают в производительности H200. "Обучение ведущих китайских моделей ИИ по-прежнему происходит на микросхемах Nvidia", - заявил агентству Reuters сотрудник облачного сервиса SuperCloud Чжан Юйчунь.

Reuters указывает, что Китай пока не дал официального ответа по вопросу допуска H200 на китайский рынок. Американское бизнес-издание The Information уточняет, что Пекин попросил представителей крупных технологических компаний, включая Alibaba, ByteDance и Tencent, оценить потребность в новых чипах. Ожидается, что решение Пекина будет озвучено в ближайшее время.

США при администрации Джо Байдена (2021-2025 гг.) запретили американским компаниями поставку в Китай продвинутых процессоров. Nvidia, один из лидеров отрасли, разработала специальные микрочипы, рассчитанные на удовлетворение запросов компаний из Китая и не нарушающие экспортные ограничения, но, по сообщениям западных СМИ, власти КНР призвали китайских производителей не использовать их.