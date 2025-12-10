В Якутии построили почти 400 км газопроводов за год, установив абсолютный рекорд

"Сахатранснефтегаз" также в 2025 году вновь перевыполнила план программы социальной газификации

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Сахатранснефтегаз" в Якутии поставила рекорд по строительству газопроводов в 2025 году - почти 400 км, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Рекордные 396 км газопроводов построены национальной нефтегазовой компанией "Сахатранснефтегаз" в 2025 году, что стало рекордом в новейшей истории Якутии. Такая цифра была озвучена на совещании главы республики Айсена Николаева по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за уходящий год и планов на 2026 год", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Якутии, как и в предыдущие годы, компания демонстрирует устойчивое развитие, что делает ее одним из самых стабильно работающих предприятий в непростое время.

Также в 2025 году компания вновь перевыполнила план программы социальной газификации. "Газифицировано 2 088 домовладений, что составляет 133% от плана. Построено 1 957 газопроводов-вводов до границ земельных участков без привлечения средств граждан с учетом "нулевых врезок". Это 125% от плана на 2025 год. Кроме того, всего с начала догазификации - 21 апреля 2021 года по программе социальной газификации из заключенных 11 604 договоров на догазификацию построено газопроводов до границ 11 591 земельного участка, выполнено 10 665 подключений", - уточнили в правительстве.

В данный момент к газу подключены свыше 10,6 тыс. домовладений. По темпам газификации республика занимает шестое место в РФ и первое - на Дальнем Востоке. "Это качественный скачок в развитии населенных пунктов и реальные изменения в жизни людей, которые ощущаются каждый день в домах, селах и семьях", - отметил глава Якутии.

Как сообщил генеральный директор компании Алексей Колодезников, финансово-хозяйственная деятельность "Сахатранснефтегаз" за 2025 год имеет положительный результат. В целом по итогам 2025-го ожидается исполнение годового плана по основным производственным показателям компании. Наблюдается рост основных финансовых показателей по отношению к уровню 2024 года.

Глава Якутии поручил в 2026 году газифицировать 1,5 тыс. домов жителей республики, приступить к реализации первого этапа строительства газопровода Тамалакан - Дюллюкю в рамках газификации населенных пунктов левого берега реки Вилюй. Также в 2026 году "Сахатранснефтегаз" планирует увеличение добычи природного газа Среднетюнгского газоконденсатного месторождения в 5,4 раза за счет газификации объектов энергоснабжения Накынской промышленной площадки.