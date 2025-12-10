Испания закупила в ноябре в два раза меньше российского СПГ, чем годом ранее

Королевство закупило у России эквивалент 3 305 ГВт·ч топлива

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились в ноябре этого года, в результате РФ заняла третье место по объемам поставок данного топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás.

По ее информации, в ноябре королевство закупило у РФ эквивалент 3 305 ГВт·ч СПГ (11% общего объема). В ноябре 2024 года речь шла о 6 404ГВт·ч. За первые 11 месяцев года Испания приобрела 36 020 ГВт-ч российского СПГ (10,6% от общего объема). В результате с января по ноябрь РФ была третьим по объемам поставщиком этого топлива в королевство после Алжира и США.

В последние месяцы Испания взяла курс на снижение поставок российского СПГ. В октябре Испания получила 1 078 ГВт·ч газа из РФ, что стало самым низким показателем с начала конфликта на Украине.

Ранее Enag s сообщала, что в прошлом году Испания приобрела 72 360 ГВт-ч российского СПГ по сравнению с 72 690ГВт·ч в 2023 году. По итогам 2024 года Россия стала вторым по значимости поставщиком газа в королевство.