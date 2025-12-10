Сбербанк: число операций с аккредитивами на юге РФ увеличилось на 36% в 2025 году

При этом в целом по стране этот показатель вырос на 17%

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Жители юга России стали чаще пользоваться аккредитивами в 2025 году, число операций с использованием этого инструмента увеличилось на 36%, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка. При этом в целом по стране этот показатель вырос на 17%.

Аккредитив - специальный банковский счет, где резервируется нужная для совершения сделки или выполнения обязательств сумма. Только при выполнении всех условий продавец получит деньги, а покупатель - актив, товар или услугу.

"Южане в два раза чаще стали выбирать этот инструмент (аккредитив - прим. ТАСС) в ситуациях, где раньше доверяли "слову и наличным". Рост популярности аккредитивов у физических лиц есть по всей стране, но южные регионы самые динамичные. Если за 11 месяцев число таких операций в РФ выросло на 17% к аналогичному периоду прошлого года, то на юге это 36%", - цитирует пресс-служба директора управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного Сбербанка Наталию Жарикову.

Эксперт также отметила, что клиенты на юге чаще всего, помимо оформления сделок с недвижимостью, применяют аккредитивы при покупке автомобилей, для сохранения разных форм инвестиций и во время операций с долями бизнеса.

Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, в 2024 году основной спрос на аккредитивы приходился на предпринимателей и на сделки с недвижимостью, а в 2025-м этот инструмент стали чаще использовать физические лица для "защиты семейного благосостояния".

"За 11 месяцев этого года на юге России и Северном Кавказе безопасные сделки заключили на общую сумму 88,5 млрд рублей по почти 17 тыс. договоров. В четвертом квартале отмечается растущий южный тренд и на оформление договоров на ремонтные и отделочные работы. Самым редким видом стал раздел имущества по брачным договорам: им воспользовались 23 семьи", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в декабре и в 2026 году динамичнее всего будут расти сегменты авто, обучения и долгосрочных услуг.