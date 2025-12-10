Чибис: газификация Заполярья позволит создать новые производства и рабочие места

Отказ от мазута в пользу магистрального газа даст компаниям долгожданное снижение издержек, сообщил глава региона Андрей Чибис

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Газификация Мурманской области позволит снизить издержки предприятий региона, которые они смогут направить на техническое перевооружение, создание новых производств, а, соответственно, и рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис по итогам встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

В октябре Миллер и Чибис подписали первую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы.

"Для промышленности Мурманской области газификация - это переход на качественно новый уровень конкурентоспособности. Отказ от мазута в пользу магистрального газа даст компаниям долгожданное снижение издержек. Высвобожденные ресурсы предприятия смогут направить на техническое перевооружение, запуск новых производств и создание дополнительных рабочих мест. Развитие бизнеса, в свою очередь, увеличит налоговые поступления в бюджет. Наша важнейшая задача в этом процессе - обеспечить промышленным потребителям региона цену на газ на уровне средней по Северо-Западному федеральному округу. Данную инициативу я также озвучил на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Чибис.

В Мининформе Мурманской области отметили, что газификация - фундамент для качественного рывка в промышленном развитии региона. Это позволит не только добывать сырье, но и наладить его глубокую переработку. По программе приоритет отдан подключению к сетевому газу крупных объектов теплоэнергетики - котельных и ТЭЦ, что станет базой для комплексной модернизации всей отрасли теплоснабжения региона.

"Реализация программы газификации имеет стратегическое значение для Мурманской области и окажет общее положительное влияние на все сферы жизни. Так, например, котельные на газовом топливе сделают систему теплоснабжения более устойчивой и управляемой. А переход на природный газ позволит в перспективе сдерживать рост тарифов на тепло для жителей. Кроме этого замена мазута на экологичное газовое топливо значительно сократит вредные выбросы и улучшит качество воздуха в городах области", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.