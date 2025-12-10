Vijesti: Черногория создает национальный резерв топлива без нефтепродуктов из РФ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Черногории приступили к созданию национального резерва топлива, чтобы закрыть очередную главу переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Как сообщила газета Vijesti, условия тендера в том числе запрещают закупку горючего из российского сырья.

Управление по углеводородам Минэнерго республики объявило тендер на закупку первой партии в размере 19,6 млн л евродизеля, который будет храниться на нефтяном терминале в порту Бар. Одно из условий закупки - производство топлива после 21 января 2026 года. Также оно не должно быть изготовлено из переработанной российской нефти. Кроме того, топливо не может поступать от компаний, в отношении которых Черногория, ООН, ЕС, США либо Великобритания ввели ограничительные меры или санкции. Стоимость тендера составляет €11 млн. Резерв топлива создается в рамках обязательств Черногории по закрытию главы 15 (энергетика) переговоров с ЕС.

Ранее о возможности вступления в Евросоюз к 2030 году Албании, Молдавии, Украины и Черногории заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках в 2003 году.