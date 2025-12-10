Skai: Греция хочет исключить инвесторов РФ и КНР из тендера на порт в Элефсине

АФИНЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Греции планируют исключить возможность участия инвесторов из России, Китая и Турции в международном тендере на часть порта в городе Элефсина (Элефсис), в котором заинтересованы США. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, тендер на порт в Элефсине, расположенном на западе столичной области Аттика, будет объявлен в первом квартале 2026 года. "В тендере будет предусмотрен отказ в допуске инвесторов из России, Китая и Турции в соответствии с европейской политикой в отношении стратегической инфраструктуры и безопасности, так как близость к военно-морской базе Греции на острове Саламин предоставляет возможность исключения нежелательных инвесторов", - отмечает телеканал. Кроме того, близ Элефсины находится военный аэродром ВВС Греции.

Как подчеркивает Skai, США проявляют большой интерес к модернизации порта Элефсины, стремясь к контролю над крупной морской гаванью в Аттике в противовес крупнейшему греческому порту в городе Пирей, находящемуся под контролем Китая. В 2008 году китайская компания China Ocean Shipping взяла большую часть Пирея в концессию на 35 лет с выплатой за аренду около €100 млн в год. В 2016 году эта компания приобрела 67% акций порта.

Газета "Катимерини" отмечает, что правительство незамедлительно приступает к проведению открытого международного тендера на субконцессию участков порта Элефсины. Соответствующий мандат исходит от канцелярии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и является частью плана по повышению уровня греко-американского сотрудничества и созданию коммерческого порта в Аттике, альтернативного порту Пирей. Этот вопрос обсуждался во вторник во время встречи министра судоходства и островной политики Василиса Кикилиаса с послом США в Греции Кимберли Гилфойл.

Тендер будет включать в себя части порта Элефсина, в том числе территорию в районе Влиха, куда давно планируется перенести центральную часть порта. Этот участок находится в 1,5 км от общенациональной скоростной автомагистрали и менее чем в 5 км от аэропорта Элефсины. Он также имеет удобный доступ к железнодорожной сети и примыкает к строящемуся грузовому центру Триасио.