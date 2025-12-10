Нефть не вошла в план запрета Еврокомиссией энергоресурсов из России

Документ предусматривает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с начала 2028 года

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Запрет на закупки нефти из России не вошел в проект запрета странам ЕС закупать энергоресурсы из России, разработанный Еврокомиссией, который ранее одобрили послы ЕС. Об этом говорится в тексте опубликованного Советом ЕС документа.

"Мандат Европарламента на переговоры по этому документу включал запрет импорта российской нефти, однако данная норма не вошла в итоговый текст. Вместо нее в документ включены требования о повышении транспарентности планов [стран ЕС] по диверсификации источников поставок нефти. Еврокомиссия обязана предоставлять странам ЕС рекомендации по таким планам", - говорится в документе.

Документ предусматривает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с начала 2028 года, однако для вступления в силу он еще должен быть утвержден Советом ЕС и Европарламентом в 2026 году.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что Еврокомиссия намерена также полностью запретить странам ЕС закупки российской нефти и атомного топлива, для чего могу быть подготовлены отдельные документы.

Против запрета на закупки нефти из России активно выступает Венгрия.