Исследования "Роснефти" показали уникальную значимость Белого моря для всей Арктики

Всего в проекте приняли участие более 80 специалистов из ведущих профильных научных организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экосистема Белого моря последние сто лет оставалась стабильной, что позволяет рассматривать регион как точку отсчета для сравнения с другими арктическими территориями. Об этом рассказали специалисты Арктического научного центра "Роснефти" и ученые ведущих научных институтов страны, подводя итоги масштабного экологического проекта в регионе.

Трехлетний экологический проект "Роснефти" в Белом море стартовал в 2023 году. Проведено два полевых сезона на научных судах "Картеш" и "Профессор Зенкевич", а также выполнены уникальные по задачам камеральные работы. Участники проекта повторили маршрут экспедиций 1922-1926 годов основателя отечественной школы гидробиологии Константина Дерюгина, впервые подробно описавшего флору и фауну Белого моря. Целью проекта стал анализ вековых изменений в морских экосистемах с использованием методик Дерюгина и современных технологий, а также оценка влияния различных факторов на экологию Арктики.

Проект стал "лабораторией", в которой исследователи не только старались повторить методы Дерюгина и сопоставить результаты, но предлагали и испытывали новые методы. К примеру, молекулярной генетики, которая позволяет оценивать биологическое разнообразие гораздо быстрее и точнее, рассказал директор Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова (ББС МГУ) Александр Цетлин. "В результате мы получили удивительные данные - в экосистеме и фауне Белого моря за эти сто лет мало что изменилось", - отметил он. В частности, оценка экологической обстановки показала, что в водах Белого моря присутствует стабильное микробное сообщество, а содержание тяжелых металлов в образцах тканей беспозвоночных существенно ниже установленных ПДК. При этом исследования показали недостаточную изученность фауны арктических морей: до 30% видов сохраняют неопределенный таксономический статус и впереди большая работа по ревизии фауны арктических морей.

Ученый подчеркнул, что во многих, в том числе Арктических морях, сегодня идут изменения как связанные с климатом, так и с развитием судоходства, ведущем к смешиванию фауны по всему миру. Белое море эти изменения обошли стороной благодаря гидрологической структуре - его глубоководная чаща не дает смешиваться холодным и теплым поверхностным водам и сохраняет стабильную температуру около -1,5 градуса по Цельсию. Кроме того, на Белом море практически нет судоходной нагрузки, а впадающая в него Северная Двина не несет такой же тепловой нагрузки, как могучие сибирские реки, к примеру в Карском море, отметил ученый.

Таким образом, Белое море можно считать реперной точкой, которая может стать основой для столь необходимой в современных условиях системы мониторинга состояния Арктики и Северного морского пути, указал он. И хотя лед на Белом море однолетний, такого в Арктике становится все больше, а значит результаты исследований будут актуальны для всей Российской Арктики, отметил Цетлин По его словам, Белое море - естественный "полигон", идеальная "модель" для всеобъемлющего представления об экологии северных морей.

Конечно, за последние 100 лет наука шагнула далеко вперед, добавил Николай Шабалин, генеральный директор Центра морских исследований МГУ. Сравнивая "перепись" обитателей Белого моря, сделанную 100 лет назад Константином Дерюгиным, с актуальными данными, удалось обнаружить множество новых видов от червей и губок до крупных крабов и т.д. новых как для Белого моря, так и в целом для науки. В рамках проекта ученые использовали как традиционное для гидробиологии оборудование, так и новейшие приборы, инновационные технологии. В том числе, обследовали дно Белого моря при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Для молекулярно-генетического анализа был задействован единственный в мире секвенатор, находящийся за Полярным кругом. Руководитель экспедиционной части проекта Александр Кокорин добавил, что сегодня образцы организмов хранятся в спирте при отрицательной температуре, что позволяет сохранить генетический материал для будущих исследований, тогда как формалин, применявшийся ранее, разрушает его. В том числе, поэтому накопленные ранее коллекции образцов требуют обновления и новых исследований.

По словам Александра Цетлина, сейчас ученые работают над завершением монографии по итогам проекта. А как отметил Николай Шабалин, в целом проект позволит создать гармонизированные методологические основы для будущих исследований Арктики, которые позволят определить какие изменения произошли и чем они были вызваны - естественными причинами или, например, деятельностью человека.

Об участниках проекта

Всего в проекте приняли участие более 80 специалистов из ведущих профильных научных организаций: Арктического научного центра "Роснефти", негосударственного института развития "Иннопрактика", Центра морских исследований МГУ и Биологического факультета МГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Зоологического института РАН. В полевых и камеральных работах были задействованы студенты и аспиранты Биологического факультета МГУ.

Беломорская биологическая станция имени Н.А. Перцова (ББС МГУ). ББС МГУ - учебно-научный центр, созданный для организации и проведения морских исследований, полевых студенческих практик и подготовки специалистов. На базе ББС МГУ Компания "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" реализует обширную научную программу. ББС МГУ - одна из самых крупных научных баз в мире, расположенных в северных широтах. Работа множества квалифицированных специалистов из различных областей науки позволяет выполнять научные исследования на самом высоком уровне.

Научные проекты "Роснефти" в Арктике

Проект в Белом море - лишь часть комплексной научно-исследовательской программы "Роснефти" в Российской Арктике. С 2012 года Компания организовала более 60 экспедиций: проведены беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования, среди которых - развертывание широкой наблюдательной сети автоматических метеостанций и сейсмостанций, самое северное стратиграфическое бурение и лабораторный анализ полученного керна, исследование животных-биоиндикаторов: белого медведя, атлантического моржа, северного оленя и белой чайки, а также охраняемых видов птиц и рыб Российской Арктики.