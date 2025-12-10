Минпромторг: доля импорта в индустрии стройматериалов составляет не более 4%

В основном это нишевая продукция премиального сегмента, отметил замглавы ведомства Михаил Юрин

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля импорта в отрасли строительных материалов составляет не более 4%, российские производители почти полностью закрывают потребности внутреннего рынка. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он отметил, что ключевыми задачами индустрии стройматериалов в рамках развития строительной отрасли и ЖКХ является "удовлетворение в полном объеме внутреннего спроса, производство более инновационных и энергоэффективных материалов, а также снижение объемов контрафактной продукции".

"На сегодня отрасль достаточно хорошо развита и практически полностью закрывает потребности рынка. Доля импорта очень маленькая, составляет не более 4%, и в основном это такая нишевая продукция премиального сегмента", - сказал он.

Такого результата удалось добиться за счет поддержки проектов через Фонд развития промышленности - с 2016 года было поддержано более 100 проектов на общую сумму свыше 50 млрд рублей. В результате приросли мощности по той номенклатуре, где их было недостаточно, а также был освоен ряд позиций, где доминировал импорт.