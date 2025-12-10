Розничные инвесторы перешли к нетто-продажам

Они продали на 22,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Розничные инвесторы, с января активно покупавшие акции, перешли к нетто-продажам и продали за ноябрь на 22,3 млрд рублей. Об этом говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

"На вторичных биржевых торгах акциями структура покупателей/продавцов в ноябре претерпела изменения. Розничные инвесторы, с января активно покупавшие акции, перешли к нетто-продажам (продали за месяц на 22,3 млрд руб.)", - отмечается в обзоре.

При этом по данным ЦБ, крупнейшими нетто-покупателями стали нефинансовые организации (НФО) за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (приобрели акций на 16 млрд рублей и 19,8 млрд рублей соответственно). В II и III кварталах они преимущественно продавали ценные бумаги.