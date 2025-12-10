Нетто-покупки валюты физлицами в ноябре сократились

Они составили 148,8 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках в ноябре по сравнению с октябрем немного сократились и составили 148,8 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Нетто-покупки валюты физическими лицами немного сократились относительно предыдущего месяца и составили 148,8 млрд руб. (в октябре - 158,6 млрд руб.). Однако они остались выше средних значений 2025 года (91,8 млрд руб.) на фоне отдельных крупных покупок", - отмечается в обзоре.