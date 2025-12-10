На Ставрополье долг физлиц по налогам вырастет на 1,5 млрд рублей

На начало 2025 года сумма долга составляла 2,5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Задолженность физических лиц по уплате налогов на Ставрополье увеличится на 1,5 млрд рублей в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

"Говоря о долге физических лиц, до 1 декабря 2025 года у нас было 1,5 млрд долга имущественных налогов физических лиц, и должны нам были около 300 тысяч граждан Ставропольского края. На начало 2025 года сумма долга составляла 2,5 млрд рублей, то есть за год работы миллиард рублей был погашен. С учетом 84% собираемости налога мы ожидаем еще прирост около миллиарда рублей этого долга, с которым мы опять начнем работать", - сообщила Афонина.

По ее словам, задолженность в крае в 2025 году увеличилась. "Тема задолженности - это один из самых больших пластов нашей работы. К сожалению, этот год не стал исключением, и в нашем регионе также задолженность в целом приросла. Здесь, возможно, сработал фактор экономической нестабильной ситуации в обществе", - добавила спикер.