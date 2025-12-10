Суммарные покупки валюты юрлицами в ноябре снизились до 2,2 трлн рублей

В октябре показатель находился на уровне в 2,6 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суммарные покупки валюты юридическими лицами в ноябре 2025 года снизились на 15,38% по сравнению с октябрем 2025 года и составили 2,2 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), преимущественно импортеров, в ноябре снизился по сравнению с октябрем с 2,6 трлн рублей до 2,2 трлн рублей (среднее значение 2025 г. - 2,4 трлн рублей)", - отмечается в обзоре.