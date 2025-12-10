Бюджет Адыгеи на 2026 год приняли с дефицитом в 2,4 млрд рублей

Доходная часть составит 47,8 млрд рублей

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Государственного совета - Хасэ) Адыгеи в среду на заседании приняли во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов. Дефицит бюджета на следующий год составит 2,4 млрд рублей.

"С учетом рекомендованных к принятию поправок по предметам первого чтения основные характеристики республиканского бюджета на 2026 год составят: доходная часть в объеме 47,8 млрд рублей, расходная - в объеме 50,3 млрд рублей, дефицит - 2,4 млрд рублей", - сказал заместитель председателя Кабинета министров - министр финансов Республики Адыгея Виктор Орлов.

При подготовке проекта закона ко второму чтению в профильный комитет парламента поступило 15 поправок. В главный финансовый документ региона были внесены корректировки с учетом дополнительных целевых поступлений из федеральной казны в сумме 2,9 млрд рублей. В общей сложности более 500 млн рублей целевых средств планируется направить на финансирование сельскохозяйственной сферы, из них 300 млн рублей - на обеспечение комплексного развития сельских территорий и 200 млн рублей - на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса. Более 600 млн власти региона намерены вложить в создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. 1,9 млрд рублей целевых федеральных средств выделены на приведение автодорог в нормативное состояние.

Орлов также пояснил, что консолидированный бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов сохранит свою социальную направленность. В следующем году на социальную сферу будет направлено более 60% расходов казны, или 29 млрд рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил депутатов парламента региона за конструктивную работу, в том числе по формированию бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов.

"Вместе с вами мы в течение года успешно решали все задачи, которые ставит перед нами федеральное руководство, президент РФ Владимир Владимирович Путин. <…> Видим хорошие показатели бюджета: невзирая на резкое увеличение собственных доходов в 2024 году - на 119% к предыдущему периоду, в текущем году мы не допустили спада, а идем с показателем роста на уровне 105%. Перспективы дальнейшего увеличения поступлений в казну связываем с промышленным кластером: сейчас идет заключение договоров с резидентами промпарка, что в ближайшие годы выльется в дополнительные налоговые отчисления", - отметил руководитель региона.

О бюджете на 2025 год

Бюджет Адыгеи на 2025 год был принят с дефицитом в 2,2 млрд рублей. При его принятии основные характеристики на 2025 год составляли: по доходам - 41,2 млрд рублей, по расходам - 43,4 млрд рублей.