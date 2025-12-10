В России зарегистрировали инновационный препарат для иммунотерапии рака легкого

Препарат будет производить компания "Петровакс фарм" по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для иммунотерапии рака легкого, он будет выпускаться в РФ по полному циклу, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя - компании "Петровакс фарм".

"Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор "Арейма" (МНН камрелизумаб) для лечения немелкоклеточного рака легкого. Препарат будет производиться компанией "Петровакс фарм" по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, включая синтез субстанции", - говорится в сообщении.

Новый препарат позволит обеспечить снижение затрат до 7,5 млрд рублей по сравнению с альтернативными PD-1 ингибиторами. "Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность ее широкого применения. Камрелизумаб способен обеспечить экономию более 7 млрд рублей при лечении рака легкого, что позволяет существенно увеличить количество спасенных жизней", - подчеркнул президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов.

В компании напомнили, что камрелизумаб был выведен на российский рынок в 2024 году. Он рекомендован к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и клинические рекомендации по ряду онкологических заболеваний. "Петровакс фарм" продолжает проводить исследования дополнительных возможностей применения препарата, в частности, совместно с Центром им. Гамалеи участвует в развитии технологической платформы на основе мРНК-технологий для комбинированной терапии онкозаболеваний.