Эксперт Павенский рассказал о прогнозах по экспорту зерновых и зернобобовых

Из России могут вывезти 57,8 млн тонн культур, предположил руководитель аналитического центра "Русагротранса"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного сезона (июль 2025 года - июнь 2026 года) может экспортировать 57,8 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такой прогноз сообщил руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский на конференции "Агрохолдинги России".

"Что касается экспорта, предварительная оценка в сезоне 2025/2026 выглядит следующим образом: экспорт пшеницы оценивается в 44 млн тонн, экспорт ячменя - в 5,3 млн тонн, экспорт кукурузы - в 3,8 млн тонн, общий объем экспорта зерновых и зернобобовых прогнозируется в размере 57,8 млн тонн", - сказал Павенский.

Эксперт также сообщил, что экспорт зерна железнодорожным транспортом в июле-ноябре приблизился к рекордным показателям - 10,3 млн тонн.

"На данный момент вывезено около половины от экспортного ж/д потенциала. После слабого старта в июле-августе, последние три месяца отгружаются рекордные ежемесячные объемы зерна на экспорт. Ключевым фактором стало изменение географии перевозок: возросла роль регионов Центральной части России, Поволжья и Сибири при снижении доли южных регионов", - рассказал он.

По его словам, прогнозируется, что в течение всего сезона 2025/2026 объем железнодорожной транспортировки зерна достигнет более 20 млн тонн, увеличившись относительно уровня прошлого сезона и среднегодовых значений последних пяти лет.