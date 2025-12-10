Общая сумма сделок на портале поставщиков в 2025 году составит 130 млрд рублей

Заммэра Москвы Мария Багреева напомнила, что на площадке могут работать как малые и средние предприятия, так и крупные компании

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем сделок на столичном портале поставщиков может составить 130 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Мы создали портал поставщиков. Это IT-решение, это программа, портал, на котором на сегодняшний день уже работает 390 тыс. предпринимателей со всей страны. Мы работаем в 43 регионах. В этом году объем сделок на портале составит 130 млрд рублей", - рассказала Багреева.

Она напомнила, что на площадке могут работать как малые и средние предприятия, так и крупные компании. Для работы на портале необходимо иметь электронную цифровую подпись.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя 3,3 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.