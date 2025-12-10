Совет директоров "Русгидро" рассмотрит проект стратегии развития до 2030 года

В программе предусмотрен ввод двух новых гидроэнергетических объектов - Нихалойской и Верхнебаксанской малых ГЭС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" проведет предварительное рассмотрение проекта стратегии развития группы на период до 2030 года с перспективой до 2050 года, следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.

При этом по решению председателя совета директоров вопрос был перенесен на рассмотрение на очном заседании.

В конце марта "Русгидро" представила свою инвестпрограмму на 2025-2029 годы. Она предполагает ввод 3,3 ГВт электрической мощности и более 2,5 тыс. Гкал/ч тепловой мощности. Группа также намерена провести строительство и реконструкцию 109 км тепловых сетей и около 5,3 тыс. км электрических сетей.

В инвестиционной программе до 2029 года предусмотрено финансирование реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. В планах также значится расширение Партизанской ГРЭС, строительство вторых очередей Якутской ГРЭС-2 и Нерюнгринской ГРЭС.

Кроме того, в инвестиционной программе предусмотрен ввод двух новых гидроэнергетических объектов - Нихалойской и Верхнебаксанской малых ГЭС.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).