Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ курсов валют

Показатель упал на 0,84%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи. Регулятор повысил курс доллара на 11 декабря до 77,9 рубля, евро - до 91,38 рубля, юаня - до 10,96 рубля.

По данным на 17:40 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 0,6% - до 1 115,16 и 2 718,97 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 18:06 мск индекс РТС снижался и находился на уровне 1 099,16 пункта (-0,84%), индекс Мосбиржи рос до 2 718,05 пункта (+0,57%).