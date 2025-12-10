Стоимость платины и палладия снизилась почти на 3%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрирует снижение почти на 3%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 18:11 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 501 за тройскую унцию (-2,73%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,88%, до $1 651,5 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение NYMEX) составляла $4 227,2 за тройскую унцию (-0,21%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $60,95 за тройскую унцию (+0,19%).