США разрешили операции для продажи зарубежных активов "Лукойла" до 17 января

Минфин страны опубликовал лицензию

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало лицензию на операции для продажи зарубежных активов "Лукойла" до 17 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передачи Lukoil International GmbH" и ее активов. Она также запрещает передачу каких-либо средств лицам в РФ или на российские счета.

В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих нефтедобывающих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.