Рентабельность реализации АИ-95 в Москве стала положительной впервые с конца июня

Она составляет 7,7% или 4,71 руб. за литр, а на АИ-95 составляет 2,5% или 1,73 руб. за литр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рентабельность реализации бензина марки АИ-95 в Московском регионе стала к 9 декабря положительной впервые с конца июня, на АИ-92 также сохраняется положительная рентабельность, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства и материалов к заседанию биржевого комитета ФАС о ситуации на рынках нефти, которые приводятся в обзоре.

Так, рентабельность по АИ-92 составляет 7,7% или 4,71 руб. за литр, а на АИ-95 составляет 2,5% или 1,73 руб. за литр.

Маржинальная доходность на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остается также положительной в регионе.

Ранее в конце ноября рентабельность реализации АИ-92 в Московском регионе вышла в положительную зону впервые с начала лета.