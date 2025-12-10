Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,8 млн баррелей

Объем запасов топлива на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года, рассказали в Минэнерго страны

Редакция сайта ТАСС

© Brandon Bell/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,8 млн баррелей и на 5 декабря 2025 года составили 425,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 0,74%, до $61,48 за баррель, а стоимость январского фьючерса нефти WTI опускалась на 0,77%, до $57,8 за баррель.