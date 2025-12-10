ПСБ прогнозирует рост объема рынка ЦФА в РФ в 2025 году до 1,5 трлн рублей

ЦФА перестали быть "технологической экзотикой", отметила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России по итогам 2025 года достигнет 1,5 трлн рублей против порядка 550 млрд рублей в 2024 году. Такой прогноз представила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, выступая на инвестбранче "Инструменты для бизнеса и инвесторов: перспективные направления инвестирования в 2026 году".

"ЦФА, перестав быть "технологической экзотикой", быстро превратились в рабочий инструмент и демонстрируют взрывной рост по объему. В 2023 году объем оценивался в 50 млрд рублей, по итогам 2024 года он вырос до 550 млрд рублей, а к концу 2025 года ожидается рост до 1,5 трлн рублей", - сообщила Мямлина.

По ее словам, ЦФА можно выпустить за несколько дней в отличие от классических инструментов, таких как облигации. "Высокая гибкость структурирования ЦФА дает возможность сочетать долевые, долговые и гибридные характеристики в одном инструменте, что необходимо в том числе и для IPO, и малому бизнесу для формирования своей публичной истории", - пояснила Мямлина.

Она отметила, что в условиях высокой стоимости заемного капитала ЦФА стали рабочим инструментом для бизнеса благодаря удобству, скорости и сниженной стоимости привлечения финансирования.

"Современные инструменты - будь то ЦФА для привлечения капитала или решения для трансграничных расчетов, позволяющие вернуться к долгосрочному планированию, стали уже новой реальностью для бизнеса. Рынок не стоит на месте, и для всех, кто хочет встать на "цифровые рельсы", ПСБ готов стать надежным партнером", - подытожила Мямлина.

Как напомнили в ПСБ, год назад создана платформа А7, которая системно закрывает значительную часть всех вопросов по трансграничным расчетам за счет выстроенного инфраструктурного контура ВЭД с широкой продуктовой линейкой. Также успешным инструментом в 2025 году стал киргизский стейблкойн А7А5, который был квалифицирован и допущен к обращению в российской информационной системе.