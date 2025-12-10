Глава "Мегафона" стал лучшим CEO в России

Помимо него, в рейтинг топ-1000 вошли еще 15 топ-менеджеров компании

Генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан © Пресс-служба "Мегафона"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация менеджеров России назвала генерального директора компании "Мегафон" Хачатура Помбухчана лучшим СЕО в стране в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии - Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало "Лучшим высшим руководителем в России. Под его руководством "Мегафон" успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева.

В "Мегафоне" отметили, что ранее Помбухчана признали сильнейшим CEO в телекоме. Помимо него, в рейтинг топ-1000 вошли еще 15 топ-менеджеров "Мегафона".

"В управлении нет персональных побед. Любая личная награда - это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в "Мегафоне" работает одна из сильнейших команд в стране", - отметил Помбухчан.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года. Премия присуждается за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса с безупречной деловой репутацией.