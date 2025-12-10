DiXi Group: Украина увеличила импорт электроэнергии до максимума с начала года

Главным экспортером в ноябре стала Венгрия, передает аналитический центр

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объемы импорта электроэнергии на Украину в ноябре увеличились на 17,2% - до 414,7 тыс. МВт·ч, достигнув максимального значения с начала 2025 года. Об этом сообщил украинский аналитический центр DiXi Group.

Уточняется, что главным экспортером в ноябре стала Венгрия, поставившая 184,5 тыс. МВт·ч, что на 2,5% больше, чем в октябре. В то же время больше всего увеличила объем поставок за месяц Словакия - в 10,3 раза, до 78,6 тыс. МВт·ч. Румыния поставляла 71 тыс. МВт·ч, Польша - 61,8 тыс., а Молдавия - 18,8 тыс.

Власти Украины несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры страны. До февраля 2022 года мощность ее энергосистемы составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в этом сезоне графики отключений света могут сохраняться в течение всей зимы.