Инфляция в РФ с 2 по 8 декабря составила 0,05%

С начала декабря потребительские цены выросли на 0,06%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 2 по 8 декабря 2025 года составила 0,05%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 25 ноября по 1 декабря 2025 года - инфляция равнялась 0,04%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,06%, с начала года - на 5,31%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 8 декабря 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 6,11%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на печенье (+0,6%), сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания (+0,4%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречневую крупу (+0,3%), говядину, полукопченые, варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, творог, пшеничный и ржаной хлеб, пшеничную муку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), маргарин, сметану, овощные консервы для детского питания, вермишель и черный чай (+0,1%).

На плодоовощную продукцию цены в среднем снизились на 0,1%, в том числе на помидоры (-3,7%), столовую свеклу (-0,5%), белокочанную капусту (-0,4%) и бананы (-0,2%). Выросли цены на огурцы (+3,1%), репчатый лук (+0,5%), картофель и яблоки (+0,3%).

Цены снизились на сахар-песок (-0,7%), пшено (-0,4%), свинину (-0,3%), рис (-0,2%), мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, поваренную соль (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены: на трекрезан (+0,8%), валидол, активированный уголь, метамизол натрия (анальгин отечественный) и левомеколь (+0,6%), нимесулид (+0,5%), ренгалин (+0,3%), корвалол (+0,2%) и лизобакт (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,4%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на хозяйственное мыло (+0,3%), пеленки для новорожденных, зубные щетки и спички (+0,2%), туалетные бумагу и мыло, зубные пасты, гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники (-0,2%) и сухие корма для домашних животных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры (+0,7%), шампуни (+0,5%), кроссовки для взрослых (+0,3%), легковые автомобили иностранных марок, майки, мужские футболки, детские спортивные костюмы (+0,2%), детские футболки и сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на электропылесосы (-1,1%), женские колготки (-0,3%), обрезные доски (-0,2%), древесно- и ориентированно-стружечные плиты, смартфоны, детские джинсы (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, автомобильный бензин - снизились на 0,2%.

Услуги

Изменилась средняя стоимость путевок в санатории и проживания в гостиницах 1 звезды или в мотелях (+0,4%), гостиницах 2 звезд (+0,3%), путевок в дома отдыха, пансионаты (+0,2%), проживания в хостелах (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 3 звезды (-0,1%).

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,2%.

Изменились цены на мужские стрижки (+0,7%), мойку легкового автомобиля и женские стрижки (+0,4%), восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).