Годовая инфляция в РФ в ноябре составила 6,64%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в ноябре 2025 года составила 6,64% против 7,71% в октябре 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,42%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в ноябре выросли на 0,69% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 7,51%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,16% в месячном выражении и на 3,47% в годовом выражении. Стоимость услуг выросла на 0,36% к октябрю 2025 года и на 9,36% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В ноябре цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 4%, в том числе на огурцы (+26,1%), сладкий перец (+13,1%), помидоры (+9,2%), лимоны (+6,7%), белокочанную капусту (+4,5%), столовую свеклу (+3,5%), виноград и картофель (+2,8%). Снизились цены на апельсины (-5,3%) и чеснок (-1,1%).

В группе мясопродуктов выросли цены на мясо индейки (+2,8%), говяжью, свиную печень (+1,5%), пельмени, манты, равиоли (+0,9%), вареные колбасы (+0,8%), полукопченые, варено-копченые колбасы и кулинарные изделия из птицы (+0,7%), сосиски, сардельки и мясные консервы (+0,6%), говядину (+0,5%). Снизились цены на баранину (-1,5%), сырокопченые колбасы (-0,5%) и свинину (-0,3%).

Из рыбопродуктов выросли цены на мороженую разделанную (кроме лососевых пород) и соленую, маринованную, копченую рыбу (+0,9%), мороженые кальмары (+0,6%), мороженую неразделанную рыбу (+0,5%). Снижение цен отмечено на мороженые креветки (-0,4%).

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на кофе (+1,4%), варенье, джем, повидло (+1,1%), гречневую крупу (+0,9%), сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, зеленый консервированный горошек, ржаной хлеб, куриные яйца, шоколад (+0,8%), ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб, сдобные булочные изделия, печенье и черный чай (+0,7%), подсолнечное масло, кексы, рулеты, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, мед, а также цены в общественном питании (+0,6%).

Снизились цены на сахар-песок (-1,8%), оливковое масло (-1,7%), сливочное масло (-0,7%), пшено (-0,6%), фруктово-ягодные для детского питания консервы и фруктовые соки (-0,5%).

Непродовольственные товары и медикаменты

В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%, в том числе на беталок ЗОК (+4,5%), диклофенак (+2,1%), натрия хлорид (+2%), лоперамид (+1,5%), амброксол (+1,3%) и перекись водорода (+1,2%). Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,6%) и супрастин (-0,5%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,3%, в том числе на граммидин (+1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный), канефрон Н и валерианы экстракт (+1%). Снизились цены на пенталгин (-0,5%), трекрезан и корвалол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены на корригирующие очки выросли на 0,5%, снизились - на бинты на 0,6%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на спички (+1,2%), хозяйственное мыло (+1%), туалетное мыло, детские соски (пустышки) и бумажные столовые салфетки (+0,8%), зубные пасты (+0,6%), антисептики для рук (+0,5%), стиральные порошки и гигиенические прокладки (+0,4%). Снизились цены на детские бумажные подгузники (-0,6%) и санитарно-гигиенические маски (медицинские) (-0,3%).

Выросли цены на дизельное топливо (+1,7%). Снизились цены на автомобильный бензин (-0,8%) и газовое моторное топливо (-0,7%).

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на дрова (+2,3%), учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы (+1,9%), свежесрезанные цветы (+1,7%), стационарные телефонные аппараты (+1,5%), детские варежки (перчатки) и туалетную воду (+1,3%), электроутюги (+1,2%), ноутбуки, флеш-накопители USB, триммеры, ювелирные изделия, тарированный цемент, отдельные виды одежды, трикотажных и чулочно-носочных изделий, мебели, посуды, постельного белья и печатных изданий (от +0,8% до +1,1%).

Снизились цены на мониторы для настольного компьютера (-1,3%), смарт-часы (-1,1%), электрочайники (-1%), мотоциклы без коляски, скутеры, моноблоки, роботы-пылесосы, стиральные машины, микроволновые печи, электрические дрели, энергосберегающие лампы, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, женские демисезонные сапоги и спортивные мячи (от -0,5% до -0,8%).

Услуги

В ноябре среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования (от +5,3% до +16,2%), маршрутном такси (+2,8%), междугороднем (+1,4%) и городском (+0,9%) автобусах, трамвае (+1,3%), троллейбусе (+0,7%), метро и пригородных поездах (+0,6%). Снизилась стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте и проезда в такси (-0,5%).

Среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в Белоруссию (+5,6%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (+4,7%), страны Закавказья (+2,9%), отдельные страны Средней Азии (+1,8%). Снизились цены на поездки на отдых в Египет и ОАЭ (-5,8%), Турцию (-1,6%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость билетов в театры (+1,7%) и кинотеатры (+1,2%), путевок в санатории и дома отдыха, пансионаты (+1,4%), проживания в гостинице 3 звезд (+1,1%), гостинице 1 звезды или в мотеле (+1%), хостелах (+0,4%). Снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-2%), автобусные экскурсии (-0,3%) и экскурсионные туры по России (-0,2%).

Среди бытовых услуг цены выросли на услуги организатора проведения торжеств (+2,2%), ремонт, пошив одежды (+1,7%), мойку легкового автомобиля (+1,4%), шиномонтаж колес легкового автомобиля (+1,1%), услуги парикмахерских (+1%), услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, рытье могилы (+0,9%), постановку набоек, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, услуги прачечных, бань и душевых (+0,8%), фотоателье (+0,7%), выполнение обойных работ (+0,6%).

В группе медицинских услуг выросли цены на ультразвуковое исследование брюшной полости (+1,1%), первичный консультативный прием у врача специалиста (+0,9%), осмотр больного у стоматолога, удаление зуба под местным обезболиванием, изготовление коронки, лечебный массаж (+0,6%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) и изготовление съемного зубного протеза (+0,5%). Снизились цены на услуги сиделок (-0,5%).

Кроме того, из наблюдаемых услуг выросли цены на обращение с твердыми коммунальными отходами (за кв. м общей площади) (+2,7%), ветеринарные услуги и пользование общественным туалетом (+0,9%), ксерокопирование документа (+0,8%), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (+0,6%), подписку на онлайн-видеосервисы, занятия на курсах иностранных языков и устную консультацию юриста по семейным вопросам (+0,5%).

Снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (-1,2%).