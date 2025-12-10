В России помидоры с 2 по 8 декабря подешевели на 3,7%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России с 2 по 8 декабря 2025 года снизилась на 3,7%, в то время как огурцы подорожали на 3,1%, сообщается в материалах Росстата.

Цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем снизились на 0,1%, в том числе на свеклу столовую - на 0,5%, капусту белокочанную - на 0,4% и бананы - на 0,2%. В то же время репчатый лук подорожал на 0,5%, картофель и яблоки - на 0,3%.

Также за этот период снизились цены на сахар-песок - на 0,7%, пшено - на 0,4%, свинину - на 0,3%, рис - на 0,2%, мясо кур, масло сливочное и подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, соль поваренную - на 0,1%.

В то же время печенье подорожало на 0,6%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и крупа гречневая - на 0,3%, говядина, колбасы полукопченые, варено-копченые, рыба мороженая, творог, хлеб пшеничный и ржаной, мука пшеничная, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, маргарин, сметана, консервы овощные для детского питания, вермишель и чай черный - на 0,1%.