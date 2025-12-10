В России бензин за неделю подешевел в среднем на 11 копеек

В Москве и Санкт-Петербурге цены на топливо практически не изменились

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 1 по 8 декабря 2025 года снизились на 11 коп. - до 64,76 руб. за литр, дизель подорожал на 10 коп., до 75,58 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 14 коп. и составили 61,54 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 опустились на 11 коп. - до 66,81 руб. за литр, АИ-98 подорожал на 22 коп. - до 88,66 руб. за литр.

За период с 2 по 8 декабря 2025 года снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего в республиках Тыва (-2,5%) и Ингушетия (-2,3%).

Рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 10 субъектах РФ, более всего в Магаданской области (+1,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин практически не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 63,99 руб., марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 руб., марки АИ-98 и выше - от 87,48 до 93,46 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,1 до 70 руб., марки АИ-95 - от 64,58 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 89,2 до 93,34 руб. за литр.