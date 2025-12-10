Апельсины в ноябре подешевели на 5,3%

Цены снизились также на оливковое и сливочное масло, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания и фруктовые соки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость апельсинов в России в ноябре 2025 года снизилась на 5,3%, сахар-песок подешевел на 1,8%, сообщается в материалах Росстата.

Также в ноябре подешевели масло оливковое - на 1,7%, масло сливочное - на 0,7%, пшено - на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соки фруктовые - на 0,5%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в прошлом месяце в среднем составил 4%, в том числе на огурцы - на 26,1%, перец сладкий - на 13,1%, помидоры - на 9,2%, лимоны - на 6,7%, капусту белокочанную - на 4,5%, свеклу столовую - на 3,5%, виноград и картофель - на 2,8%. В то же время чеснок подешевел на 1,1%.

В группе мясопродуктов в ноябре выросли цены на мясо индейки - на 2,8%, печень говяжью, свиную - на 1,5%, пельмени, манты, равиоли - на 0,9%, колбасы вареные - на 0,8%, колбасы полукопченые, варено-копченые и кулинарные изделия из птицы - на 0,7%, сосиски, сардельки и консервы мясные +0,6%, говядину - на 0,5%. В то же время снизились цены на баранину - на 1,5%, колбасы сырокопченые - на 0,5% и свинину - на 0,3%.

Из рыбопродуктов подорожали рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и соленая, маринованная, копченая на 0,9%, кальмары мороженые - на 0,6%, рыба мороженая неразделенная - на 0,5%. При этом мороженые креветки подешевели на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на кофе - на 1,4%, варенье, джем, повидло - на 1,1%, крупу гречневую - на 0,9%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин, горошек зеленый консервированный, хлеб ржаной, яйца куриные, шоколад - на 0,8%, молоко ультрапастеризованное, хлеб пшеничный, булочные изделия сдобные, печенье и чай черный - на 0,7%, масло подсолнечное, кексы, рулеты, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, мед, а также цены в общественном питании - на 0,6%.