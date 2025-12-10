МЭР: годовая инфляция в РФ на 8 декабря зафиксирована на уровне 6,34%

На потребительском рынке инфляция составила 0,05%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ за неделю с 2 по 8 декабря 2025 года составила 6,34% против 6,61% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На потребительском рынке инфляция составила 0,05%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен умеренные (0,07%). На плодоовощную продукцию цены снизились (0,07%), на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01%, на услуги темпы роста цен снизились до 0,13%. Годовая инфляция на 8 декабря составила 6,34%", - отмечается в обзоре.