Стоимость отдыха в Египте и ОАЭ в ноябре снизилась почти на 6%

По данным статистики, подорожали поездки в Белоруссию, Закавказье, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок в Египет и ОАЭ для россиян в ноябре 2025 года снизилась на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма изменились цены: на поездки в Белоруссию (+5,6%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (+4,7%), страны Закавказья (+2,9%), отдельные страны Средней Азии (+1,8%). Снизились цены на поездки на отдых в Египет и ОАЭ (-5,8%), Турцию (-1,6%)", - говорится в документе.

По данным статистики, среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость билетов в театры - на 1,7% и кинотеатры - на 1,2%, путевок в санатории и дома отдыха, пансионаты - на 1,4%, проживания в гостинице "три звезды" - на 1,1%, гостинице "одна звезда" или в мотеле - на 1%, хостелах - на 0,4%. Снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-2%), экскурсии автобусные (-0,3%) и экскурсионные туры по России (-0,2%).