Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов

Курс юаня вырос до 11,17 руб.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,66%, до 2 720,66 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,75% - до 1 100,22 пункта. Курс юаня вырос на 22,6 коп., до 11,17 руб.

"Индекс Мосбиржи в среду торговался в умеренном плюсе, удерживаясь над 2 700 п. Переговорный процесс по Украине продолжается. Рубль начал ослабление, поддерживая акции экспортеров", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "ВУШ холдинга" (+5,7%), без новостей, но, вероятно, в связи с происходящей программой обратного выкупа акций эмитентом", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Московского кредитного банка" (-2,6%), возможно, из-за ожиданий рынка негативных или неоднозначных новостей от банка.

Прогноз на 11 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 11 декабря - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 78-80 руб., по курсу юаня - 10,9-11,2 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на четверг - 77-79 руб., 89-91 руб. и 11-11,5 руб., соответственно.