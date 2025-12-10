"Россети" обсудили развитие сверхпроводимости и технологические тренды в сетевом комплексе

Перспективными направлениями в совете считают улучшение характеристик материалов, повышение эффективности систем охлаждения, создание специализированных систем управления

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Научно-технический совет ПАО "Россети" на заседании президиума обсудил развитие сверхпроводимости в электроэнергетике и технологические тренды в сетевом комплексе, сообщила компания.

"Участники обсудили развитие систем электропередачи на основе сверхпроводимости. Отмечено, что в группе "Россети" сформированы уникальные компетенции в данной области, основанные на ряде проведенных НИОКР", - говорится в сообщении. Ранее компания ввела в опытно-промышленную эксплуатацию в Санкт-Петербурге самую протяженную в мире сверхпроводниковую кабельную линию постоянного тока 20 кВ пропускной способностью 50 МВт.

В настоящее время компания прорабатывает подобные проекты в других регионах, в том числе иных классов напряжения, отмечают "Россети".

Перспективными направлениями развития высокотемпературных сверхпроводниковых кабельных линий постоянного тока в совете считают улучшение характеристик материалов, повышение эффективности систем охлаждения, создание специализированных систем управления, направленных в конечном счете на снижение затрат на строительство и эксплуатацию таких решений.

На заседании также был представлен технологический прогноз развития электросетевого комплекса до 2050 года с использованием форсайт-исследования. Он включает тренды, качественно меняющие подходы к управлению режимами работы сети, состоянием оборудования и производственными активами, системами связи, хранения и обработки информации, а также к взаимодействию с потребителями в области клиентских сервисов, комплементарным направлениям деятельности, защите окружающей среды, энергосбережению и энергоэффективности, сообщили в компании. Результаты исследования будут использованы при разработке и актуализации документов стратегического планирования компании в области научно-технологического развития.

Заседание президиума научно-технического совета провел его председатель, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, в нем участвовали глава Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин, заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов, представители Российской академии наук, энергокомпаний, научных организаций, производителей оборудования.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.