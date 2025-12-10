В России стоимость лекарств выросла за месяц на 0,3-0,6%

В ноябре снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой и супрастин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость лекарственных препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), выросла в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, не входящие в перечень препараты подорожали на 0,3%, следует из данных Росстата.

"В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,6%, в том числе на беталок ЗОК +4,5%, диклофенак +2,1%, натрия хлорид +2%, лоперамид +1,5%, амброксол +1,3% и перекись водорода +1,2%", - говорится в документе.

В ноябре снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,6%) и супрастин (-0,5%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,3%, в том числе на граммидин - на 1,3%, анальгин отечественный, канефрон Н и валерианы экстракт - на 1%. Снизились цены: на пенталгин (-0,5%), трекрезан и корвалол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на корригирующие очки (+0,5%), снизились - на бинты (-0,6%), рассказали в ведомстве.