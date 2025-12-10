Минпромторг: продление сроков восстановления двух Ту-204 не потребует допсредств

Процесс потребовал дополнительных работ по полному импортозамещению отдельных компонентов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продление сроков восстановления летной годности по двум самолетам Ту-204 не потребует дополнительного финансирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Документ, о котором идет речь, предусматривает продление сроков по двум оставшимся Ту-204, которые будут поставлены эксплуатантам в 2026-2027 годах, без выделения дополнительного финансирования", - сказали в министерстве.

Там добавили, что пересмотр сроков связан с тем, что процесс восстановления потребовал дополнительных работ по полному импортозамещению отдельных компонентов.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал проект постановления, согласно которому срок доработки и восстановления летной годности некоторых самолетов в России предлагалось отложить с 2024 года на 2027 год.

Госкорпорация "Ростех" сегодня сообщила, что в 2022 году после введения западных санкций начался проект по восстановлению летной годности двенадцати воздушных судов. В частности, речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Сейчас восстановлено уже 10 самолетов.