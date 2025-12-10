Сделка по снижению пошлин США для Швейцарии вступит в силу задним числом

Мера будет действовать с 14 ноября 2025 года

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Достигнутые 14 ноября договоренности между Швейцарией и США по снижению американских пошлин на швейцарский импорт с 39% до 15% вступают в силу задним числом, с 14 ноября 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства конфедерации.

"США ограничивают фиксированную дополнительную пошлину на импорт из Швейцарии до максимума в 15%. Это решение вступает в силу задним числом, с 14 ноября 2025 года, - сказано в документе. - В ответ Швейцария снижает импортные пошлины на определенные рыбные и сельскохозяйственные продукты из США".

По данным правительства, уже действующие исключения из пошлин США, в том числе на фармацевтические препараты, определенные химические вещества, золото и кофе, продолжат действовать без изменений. Кроме того, Вашингтон отменит пошлины на ряд других швейцарских экспортных товаров, включая самолеты, определенные авиационные детали, резиновые изделия, косметику и генерические препараты. В ответ конфедерация предоставит американцам ежегодные беспошлинные двусторонние тарифные квоты на отдельные виды экспортных продуктов, включая 500 тонн говядины, 1 тыс. тонн мяса бизона и 1,5 тыс. тонн мяса птицы.

В правительстве отметили, что дата ретроактивного вступления в силу договоренностей призвана "обеспечить одновременное снижение таможенных пошлин и максимально облегчить положение импортеров". Последние смогут возместить уже сделанные выплаты в соответствующих органах.

Власти Швейцарии впервые сообщили о достижении соответствующих договоренностей 14 ноября. Как заявил вице-президент, глава Минэкономики Ги Пармелен, благодаря снижению тарифов швейцарские производители окажутся в равных условиях с конкурентами из Евросоюза, для стран которого действует пошлина аналогичной величины. По его словам, для окончательного утверждения сделка должна быть одобрена парламентом и вынесена для всенародного голосования на референдум.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).