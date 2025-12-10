Бюджет Мурманской области на 2026 год приняли с дефицитом 23,7 млрд рублей

Расходы составят 144,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Мурманская облдума приняла во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с объемом доходов 121,1 млрд рублей, расходов - 144,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе парламента.

"Дума приняла в окончательном виде проект закона об областном бюджете на 2026 год и последующий двухлетний период. В следующем году прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета составит 121, 1 млрд рублей, расходов - 144, 8 млрд рублей. На социальные статьи предусмотрено 56% расходов", - говорится в сообщении.

Как пояснил губернатор Андрей Чибис, 56,9% бюджета (82,5 млрд рублей) будут направлены на образование, здравоохранение, соцполитику, культуру и спорт. "Это прямые инвестиции в качество жизни. Обеспечим рекордный рост МРОТ до 62,3 тыс. рублей. С 1 января на 4% проиндексируем зарплаты работников бюджетной сферы, с 1 июля - социальные выплаты. Наши ключевые направления: президентские национальные проекты, стратегический план "На Севере - жить", реновация ЗАТО, поддержка муниципалитетов", - написал Чибис в Telegram-канале.

На медицину предусмотрено 20 млрд рублей, меры соцподдержки - 15 млрд, дороги и транспорт - 16,6 млрд, культуру и спорт - 5 млрд рублей, поддержку семей - 4,5 млрд, на обновление детсадов, школ и колледжей - 1,3 млрд, ремонты домов - 1,4 млрд, поддержка участников СВО - 1,8 млрд рублей.

"Это серьезная общая работа, и ее результат - документ, в центре которого - интересы каждого жителя нашего региона. Мы закладываем не просто цифры - мы формируем уверенность в завтрашнем дне. В основе бюджета неизменные приоритеты - устойчивость, развитие и забота о людях. Несмотря на санкции и внешние вызовы, сохраняем социальную направленность бюджета и продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул Чибис.